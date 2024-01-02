القومية لمياه الشرب ترد على "الوفد" بشأن نقص الخدمات

ردت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على ما نشر بجريدة الوفد بتاريخ السبت 16 - 12 - 2023 تحت عنوان "مبادرة حياة كريمة في البحيرة تنفذ 3916 مشروع" بشأن نقص الخدمات بمركز ابو حمص - رصف - وحدات صحية - مراكز شباب وحدة إطفاء - صرف صحي" .

وأكد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه جارٍ توصيل الخدمات للقرى المحرومة في مركز ابو حمص، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسيتم توصيل الخدمات للقرى المحرومة بباقي المراكز في المراحل التالية.

وتابعت أنه بخصوص قرية كوم جعيف بمركز ايتاي البارود تم خدمتها بالصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسيتم توصيل الخدمات للقرى المحرومة بباقي المراكز في المراحل التالية.