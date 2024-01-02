أستاذ إدارة أعمال بالجامعة الأمريكية: حياة كريمة استهدفت 55% من الشعب المصري

أكد د. أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، أن مبادرة "حياة كريمة" تعبر عن الفكر المتكامل التي تتمتع بع للقيادة السياسية في حل مشكلة الفقر أو في الخروج بالشعب المصري من دائرة العوز.

مبادرة "حياة كريمة"

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة "حياة كريمة" والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2019 على 3 مراحل، مشددًا على أنها تعمل بنظام الأولويات، حيث إنها بدأت باستهداف القرى ذات نسبة فقر 70% وأكثر وغطت ما يقارب الـ750 ألف أسرة أي بما يعادل 3 مليون فرد.

وأوضح أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة كانت تستهدف القرى ذات نسبة فقر 50% لـ70%، والمرحلة الثالثة استهدفت القرى ذات نسبة فقر أقل من 50%، مشددًا على أن هذه المبادرة أسهمت بشكل كبير في تطوير الريف المصري والصعيد بشكل كبير.

وأشار إلى أن هذه المبادرة بشكل شمولي استهدفت 4500 قرية بـ172 مركز إداري على مستوى 22 محافظة في مصر، هو ما يعادل استهداف 60 مليون مواطن أي بنسبة 55% من الشعب المصري، مؤكدًا أن حياة كريمة تعمل على تطوير الإنسان والحياة بشكل عام للمواطن المصري.

أشار أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية أن مبادرة حياة كريمة اشتغلت في أكثر من محور، بداية من الاستثمار في البشر والرعاية الاجتماعية وتحسين السكن وتوفير سكن كريم، محور أخر تحسين الخدمات الأساسية من توصيل الغاز والكهرباء، مؤكدًا أن رؤية الرئيس السيسي هذه المبادرة عالجت الكثير من المشكلات من كل جوانبه.