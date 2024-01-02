حلوى للانش بوكس| حضري كيكة الموز بالقرفة والزبيب اللذيذة

كيكة الموز بالقرفة والزبيب من الحلويات اللذيذة التي تتميز بنكهة مميزة ومكونات صحية يمكنك صنعها لأولادك في اللانش بوكس، كبديلة للحلويات المصنعة مجهولة المصدر، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

كيكة الموز

طريقة عمل كيكة الموز بالقرفة والزبيب

المقادير

2 كوب دقيق

كوب ونصف سكر

كوب زبيب

نصف كوب حليب

نصف كوب زيت الذرة

ربع كوب مجروش من عين الجمل

2 حبة بيض

4 حبات موز مهروس

ملعقة صغيرة قرفة (ناعمة)

ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

نصف ملعقة صغيرة بيكينج صودا

رشّة ملح

كيكة الموز

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قالب كيك بالقليل من الزيت.

في وعاء ضعي الدقيق، والبيكنج باودر، والبيكنج صودا، والقرفة، والملح، وقلبي المكونات حتى تتداخل، ثم نخّليها.

اخفقي البيض باستخدام المضرب الكهربائي في وعاء عميق، ثم أضيفي إليه الفانيليا والسكر، واخفقي المزيج جيداً.

أضيفي الزيت، والحليب، والموز، والزبيب، والجوز، واخلطي جيداً، ثم أضيفي خليط الدقيق والقرفة تدريجياً مع الخفق حتى تمام التجانس.

اسكبي المزيج في القالب وأدخليه إلى الفرن لحوالي 40 دقيقة حتى ينضج الكيك.

أخرجي القالب من الفرن، واتركيه جانباً حتى يهدأ، ثم ارفعي الكيك من القالب بحرص وقطعيه إلى شرائح وقدميه.