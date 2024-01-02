قطار الانتصارات..منتخبات حصدت أمم أفريقيا بإنجاز تاريخي

أقتربت بطولة كأس أمم أفريقيا من الإنطلاق في نسختها الـ34 والتي تستضيفها كوت ديفوار على ملاعبها في الفترة ما بين 13 يناير الحالي حتى 11 فبراير المقبل.



يتنافس 24 منتخبا على حصد الأميرة السمراء، وسط منافسة قوية بين أبرز المرشحين للتتويج بكأس أمم أفريقيا على رأسها كوت ديفوار ونيجيريا، والسنغال حامل اللقب، ومصر والجزائر، والمغرب، وتونس.



نجحت 5 منتخبات في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد كأس أمم أفريقيا بالعلامة الكاملة بتحقيق الانتصار في كافة المباريات خلال الـ33 نسخة الماضية.



توجت منتخبات غانا ومصر وإثيوبيا، والكاميرون والجزائر بكأس أمم أفريقيا، بتحقيق الأنتصار في جميع المباريات خلال البطولة الافريقية.



نجح منتخب مصر في تحقيق ذلك الإنجاز مرتين في نسخة 1959، قبل أن تكرر ذلك مجددا بعد 51 عاما، في نسخة 2010.



نجح منتخب الجزائر في تحقيق نفس الإنجاز مثل الفراعنة في نسختي 1990 و 2019 ، بينما منتخب الكاميرون حقق ذلك في نسخة 2002، أما غانا في نسخة 1965، وإثيوبيا 1962.



ذلك مع اختلاف أنظم البطولة في الدورات السابقة، حيث كانت عدد مباريات أقل، مثل نسخ 1959، و1962 كانت بنظام أربع منتخبات مشاركة، أما نسخة 1965، 6 منتخبات مشاركة.

أما نسخة 1990 والتي توجت بها الجزائر كانت بمشاركة 8 منتخبات، بينما أمم أفريقيا 2002 كانت بنظام 4 مجموعات بمشاركة 16 منتخبا.



ظل نظام البطولة الأفريقية بمشاركة 16 منتخبا 4 مجموعات حتى نسخة 2017، ويعتبر منتخب الجزائر أول منتخب يتوج بأمم أفريقيا بالنظام الجديد 6 مجموعات بمشاركة 24 منتخبا، وحقق الانتصار في جميع المباريات.

