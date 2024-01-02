استعدادات جامعة حلوان لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

عقد مجلس جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء، لبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024.

وهنأ مجلس جامعة حلوان الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس ثقة الشعب المصري في قيادة الرئيس وقدرته على مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة البناء والتنمية في مصر، والمضي قدمًا في مواصلة الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وقدم مجلس جامعة حلوان التهنئة بالعام الميلادى الجديد 2024، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي ويحقق الخير والاستقرار لمصر.

رئيس جامعة حلوان يوجه أعضاء هيئة التدريس بالالتزام في الامتحانات

واستعرض الاجتماع الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، إذ أكد رئيس جامعة حلوان ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالحضور لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، والمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات والتواجد وسط الطلاب للرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم.

وتمت التوجيهات برفع حالة الاستعداد في الإدارة الطبية وتشكيل لجان طوارئ والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية في العيادات وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية تشكيل لجنة الطوارئ بكل كلية للتدخل أثناء عقد الامتحانات لحل أى مشكلة طارئة، لتهيئة بيئة آمنة ومريحة للطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، مع التأكيد على منع خروج أي طالب من لجنة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان.