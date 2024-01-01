جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية

وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية برئاسة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الصديقية.

جاء ذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتى بمثابة المظلة التى تندرج في إطارها خطط وبرامج العمل التنموي خلال الفترة الحالية ولاسيما مع حرص الدولة المصرية على المضي قدماً في تنفيذ هذه الرؤية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتوسع في دمج هذه الأبعاد في منظومة التخطيط فضلا عن نشر ثقافة التنمية المستدامة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد من أجل تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر .

استفادة جامعة حلوان من خدمات المؤسسة

وبناء على ذلك تم توقيع البروتوكول بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون المشترك وتقديم الخدمات المجتمعية بين الطرفين ووفقا لمستويات كل طرف للاستفادة من الخدمات الأهلية التي تقوم بها المؤسسة والمشاركة في جميع مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وبيئية وفنية وغيرها .

ويهدف هذا البروتوكول إلى تلبية مطالب الطرفين في المجالات التي يعملان فيهم مع تنوعها

وتدريب الطلاب على العمل الأهلى بهدف الارتقاء بجودة المواطن المصرى

شهد مراسم توقيع البروتوكول من جانب المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية جيهان زكى المدير التنفيذى للمؤسسة.

كما شهد توقيع البروتوكول من جانب الجامعة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.