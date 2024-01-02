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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غيابات مؤثرة في قائمة المنتخب السعودي لكأس أمم آسيا 2023

محمد البريك وسلطان
محمد البريك وسلطان الغنام

أعلن روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قائمة الصقور النهائية لمنافسات بطولة كأس أمم آسيا 2023، والتي سيخوضها منتخب الصقور خلال بداية العام الجاري.

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قائمة المنتخب السعودي النهائية في كأس أمم آسيا 2023

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قائمة المنتخب السعودي لكأس أمم آسيا 2023

وشهدت القائمة غياب عددًا من الأسماء البارزة في الكرة السعودية وعلى رأسها سلمان الفرج نجم الهلال وعبد الإله العمري مدافع النصر والحارس محمد العويس للإصابة والحارس الكبير عبدالله المعيوف الذي اعتزل اللعب دوليًا مؤخرًا.

كما شهدت القائمة مفارقة غريبة بغياب أكثر الأظهرة السعوديين مساهمة بالأهداف في الموسم الجاري وهم محمد البريك لاعب نادي الهلال والذي ساهم في 12 هدفًا، وسلطان الغنام لاعب نادي النصر الذي ساهم في 12 هدف أيضًا.

كما شهدت القائمة غياب اللاعب الشاب معاذ فقهيي، وتم استبعاد خالد الغنام لاعب النصر من القائمة النهائية.

قائمة المنتخب السعودي لكأس أمم آسيل 2023 :

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