قائمة المنتخب السعودي لكأس أمم آسيا 2023

أعلن المدير الفني روبيرتو مانشيني قائمة المنتخب السعودي التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2023 والتي شهدت العديد من المفاجآت.

وشهدت القائمة العديد من المفاجآت أبرزها غياب الحارس الكبير عبدالله المعيوف، كما تغيب الحارس محمد العويس الذي يعاني من الإصابة.

كما شهدت القائمة غياب ثنائي خط الدفاع عبد الإلع العمري مدافع النصر، وسلطان الغنام مدافع النصر أيضًا ومحمد البريك ظهير الهلال.

كما تغيب نجم الوسط وقائد المنتخب سلمان الفرج لأسباب فنية بسبب غيابه عن المشاركة مع الهلال في الفترة الأخيرة، وسميحان النابت لاعب الأهلي.

وتغيب الظهير الأيسر ياسر الشهراني لاعب الهلال وزميله في الفريق عبدالله الحمدان.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي كالأتي :