ذكرى وفاة وحيد حامد.. جوانب إنسانية لا تقل عظمة عن أفلامه وأعماله الفنية (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية جيهان الغرباوي، إن المؤلف الراحل وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 2 يناير 2021 كان له جانب إنساني جميل لا يقل عظمة عن أفلامه والأعمال الفنية التي قدمها.

وأضافت الغرباوي في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أن الجانب الإنساني يتمثل في علاقته بأصدقائه والصحفيين، حيث كان يعتبر أن الصحفيين أبناء المهنة ذاتها وكُتاب وأصحاب أفكار وخيال مثله.

وتابعت، أن السيناريست كان شديد القرب من الوسط الصحفي، وكان معروفا عنه أنه يكتب في أكثر من جورنال ومجلة، حيث كان يعبر عن أفكاره التي يريد البوح بها على نحو مباشر دون صور سينمائية والتي كانت تخص الحياة اليومية للإنسان المصري.

وأكدت، أن العدالة كانت أهم أفكاره وأحب القرب من البسطاء، أما الاجتماع الأسبوعي مع أصدقائه ومحبيه والمقربين منه فقد سماه يوم الشر، لافتةً إلى أن هذا الاجتماع كان يعقد في السبت من كل أسبوع على النيل، لأنه كان يحب النيل منذ أن كان شابا صغيرا في محافظة الشرقية حيث كان يكتب مقالاته على النيل هناك، وكان يحكي في مجلس الشر عن أفكاره والأشخاص الذين يحبهم، وكان محبا للعدالة.