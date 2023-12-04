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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حمادة عبد اللطيف: الكرة السهلة سر نجاح معتمد جمال.. وأوسوريو "مؤلف كروي"

بوابة الوفد الإلكترونية

قال حمادة عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق أن معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفارس الأبيض يلعب بشكل جيد مع الفريق وقاده للفوز فى مباريات مهمة.

 

وقال حمادة عبد اللطيف فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "معتمد جمال ناجح مع الزمالك واستطاع أن يقدم مردود محترم لانه بيلعب الكرة السهلة.

 

وأضاف: "الزمالك عاني الفترة الأخيرة بسبب تأليف أوسوريو ، الزمالك كان يحتاج الاستقرار داخل الملعب وأن يكون كل لاعب فى مركزه والجميع يعلم أدواره.

 

واختتم: "معتمد جمال حقق الفوز فى مباراة مهمة أمام بيراميدز ثم  فى الدورى استطاع الفوز أمام فيوتشر ، وفى بطولة كأس الكونفدرالية استطاع صدارة المجموعة بفوزين، طبيعي لأنه وضع كل لاعب فى مركزه.

 

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