مؤلف مسلسل" بـ 100 راجل"يعلن أحدث المنضمين للعمل بطولة سمية الخشاب

أعلن المؤلف محمود حمدان، عن أحدث المنضمين لمسلسل بـ 100 راجل، بطولة الفنانة سمية الخشاب، والذي من المفترض طرحه ضمن المارثون الرمضاني المقبل 2024.

كشف المؤلف محمود حمدان عن أحدث المنضمين لـ مسلسل بـ 100 راجل قائلًا: الفنانة سماء إبراهيم أحدث المنضمين للمسلسل، وسيتم خلال هذه الفترة ترشيحات باقي النجوم للعمل، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء تصوير العمل خلال أسبوعين.

أحداث مسلسل بـ 100 راجل

أشار محمود حمدان في حديثه، عن كواليس القصة التي يدور حولها مسلسل بـ 100 راجل للفنانة سمية الخشاب قائلًا: الكواليس تدور حول قصة حقيقية وجديدة، حيث تجسد سمية خلال العمل شخصية سواقة ميكروباص بسبب ظروف وعقبات صعبة تمر بها خلال أحداث العمل، وأن هذه الشخصية سوف تقدم الفنانة سمية الخشاب بشكل مختلف للجمهور،وتعتبر هذه المرة الأولى التي تجسد بها الفنانة سمية الخشاب هذه الشخصية.

آخر أعمال سمية الخشاب

وكان آخر أعمال سمية الخشاب هو مسلسل أرواح خفية، حيث ينتمى العمل إلى نوعية دراما التشويق، وشاركت به مجموعة من الأطفال، رفقة سمية الخشاب ونضال الشافعي، هذا بجانب مشاركة مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنان منذر رياحنة، فراس سعيد، ياسر علي ماهر، نهلة سلامة، نسمة محمود، نهى رأفت، وهو من إخراج إبرام نشأت.