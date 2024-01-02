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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الرجاء يتحرك لضم عبد الرزاق حمد الله

أهلي 2008
أهلي 2008

يسعى نادي الرجاء البيضاوي المغربي للتعاقد مع مهاجم فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الميركاتو الشتوي.

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الرجاء يتحرك لضم عبد الرزاق حمد الله

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أكد رئيس نادي الرجاء، محمد بودريقة أن النادي يحاول بالفعل التعاقد مع حمدالله  في الشتاء المقبل، ويجرون محادثات مع وكيله لمعرفة موقفه قبل الدخول في مفاوضات مع نادي اتحاد جدة.
وتابع أن النادي المغربي يعمل على إتمام الصفقة بعد الاتفاق مع نادي اتحاد جدة واللاعب على جميع التفاصيل المتعلقة بها، مضيفا أن النادي سيحاول ضمه على سبيل الإعارة في الشتاء.
وأضاف  أن الرجاء ليس في قدرته شراء عقد حمد الله من الاتحاد بسبب قيمته المالية المرتفعة، وتابع ان النادي المغربي لديه قوية في الحصول على مهاجم بإمكانيات كبيرة مثله.
وكان نادي اتحاد جدة جدد عقد لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله في العام الماضي، بعقد يمتد حتى عام 2025.
 

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