كلاسيكو السعودية.. رونالدو يتحدى رقم حمدالله وعينه على صدارة هدافي العالم

تحدي صعب بانتظار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في كلاسيكو النصر والاتحاد، المقرر بينهما لحساب منافسات الدوري السعودي.

ويبحث رونالدو مواصلة التألق وتسجيل الأهداف قبل انتهاء العام الميلادي، في تحدي أمام منافسه عبدالرزاق حمدالله من جهة ومن أخرى على صدارة هدافي العالم.

كريستيانو رونالدو سجل خلال العام الجاري 31 هدفا بمنافسات الدوري السعودي في الموسمين الماضي والحالي ويعد الثالث في تاريخ المسابقة بعد عبدالرزاق حمدالله (35 هدفًا) في 2019، وعمر السومة (33 هدفًَا) في 2016.

ولكن النجم البرتغالي يتفوق في إجمالي عدد الأهداف المسجلة في عام واحدة بجميع المسابقات، حيث سجل في 2023 51 هدفًا متفوقًا بذلك على جميع أقرانه في السعودية، ومنافسًا على صدارة العالم.

صدارة هدافي العالم..

يعد رونالدو ثالث هدافي العالم حتى هذه اللحظة بفارق هدف واحد عن هاري كين من بايرن ميونخ وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان، لذا فإن نجم النجم البرتغالي يتطلع لخطف صدارة هدافي العالم قبل نهاية العام الميلادي الحالي بمعاناة شباك اتحاد جدة في الكلاسيكو.

فرصة أخرى..

ستكون أمام رونالدو فرصة أخرى في المنافسة على صدارة هدافي العالم، لكون النصر سيخوض مواجهة أمام التعاون، في الدوري السعودي، يوم السبت المقبل الموافق 30 ديسمبر، أي قبل نهاية العام الميلادي، ما سيعزز آماله في حسم المسألة.

كلاسيكو السعودية..

يستقبل ملعب عبدالله الفيصل بمدينة جدة، كلاسيكو النصر والاتحاد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي، في تمام الثامنة مساءً

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز السادس بفارق 12 نقطة، في حين ينفرد الهلال بالصدارة بـ 50 نقطة.