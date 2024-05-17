آخر ظهور لعادل إمام.. تجرأت التجاعيد على وجه الزعيم

مر عام منذ أن ظهر زعيم الكوميديا عادل إمام لجمهوره ، فكان ظهوره الأخير خلال إحتفاله بعيد ميلاده العام الماضي ، وكان فيه برفقة الفنان خالد سرحان، فلم نراه في أي مناسبة أو نسمع صوته في اي مداخلة هاتفية منذ ذلك اليوم.

آخر ظهور لعادل إمام

وتحل اليوم الذكرى الـ 84 لعيد ميلاد عادل إمام وهو ما جعل جمهوره ينتظر ولو صورة واحدة له تطمئنهم عليه، حيث كان في صورته الأخيرة تبدو عليه مظاهر التعب وكبر السن فكانت التجاعيد ملئت وجهه ذو الملامح الشهيرة .

من هو زعيم الكوميديا عادل إمام

عادل إمام هو أحد عمالقة السينما المصرية ظهر في ستينات القرن الماضي، و استطاع التأثير في عالم الفن بأسلوبه وتمثيله المتقن الذي استطاع فيه الجمع بين الكوميديا والتراجيديا، فأدوراه الكوميدية الممزوجة برسائل سياسية خفية لم ولن تنسى على مر العصور.

وُلِد عادل إمام لأسرة فقيرة في 17 مايو 1940 في حي السيدة عائشة بالقاهرة، لكن تعود أصول عائلته إلى قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، والده هو محمد إمام، كان متديناً يعمل في الشرطة، ولكنه عام 1997، بعد أن عانى لفترة من مرض آلزهايمر.

لدى عادل إمام شقيق وشقيقتان، شقيقه هو المنتج عصام إمام، وشقيقتاه إيمان ومنى، كما أن الفنان مصطفى متولي هو صهره، فهو متزوج من شقيقته إيمان إمام.

مشوار عادل إمام الفني

بدأ مشواره الحافل بالإنجازات في مسرحية أنا وهو وهي عام 1963 أمام كل من فؤاد المهندس وشويكار، وكان حينها في عامه الثالث من الجامعة ، واختار المهندس عادل إمام ليُمثل في المسرحية بعد أن تقدم حينها 90 ممثلاً للمسابقة.

حققت المسرحية حينها نجاحاً هائلاً كما لفت عادل إمام الأنظار إليه، ومنها توالت أعماله المسرحية، ليدخل بعدها عالم السينما و كانت بداياته بفيلم مراتي مدير عام "1966" وكرامة زوجتي "1967" وعفريت مراتي "1968".

عادل إمام مع أبنائه محمد إمام ورامي إمام

تزوج عادل إمام من هالة الشلقاني، ولديه ثلاثة أبناء: رامي وسارة ومحمد، كما لديه ثمانية أحفاد، ثلاثة منهم أبناء لرامي، وهم: عادل وعز الدين ورُقية، وثلاثة بنات من سارة، وهم: هالة وكاميليا وأمينة، وابنتان لمحمد، وهما: خديجة وقسمت.

الحكم بالحبس على عادل إمام

ولم تكن حياة عادل إمام سهلة فكانت مليئة بالعقبات والأزمات ففي 2 فبراير 2012 قضت محكمة جنح الهرم في القاهرة بالحبس ثلاثة أشهر ودفع غرامة قدرها 1000 جنيه ، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي من خلال أعماله الفنية السينمائية، وصدر الحكم برئاسة المستشار "محمد عبد العاطي"، واستند المحامي في القضية التي رفعها عليه بعام 2011 على أدواره في العديد من الأفلام مثل مرجان أحمد مرجان وحسن ومرقص والإرهابي ، وتم تأييد الحكم في 24 أبريل 2012، وفي 26 أبريل قررت "محكمة جنح العجوزة" عدم قبول الدعوى المقدمة ضده مع الكاتب وحيد حامد والمخرج شريف عرفة والمخرج نادر جلال ولينين الرملي بشقيها المدني والجزائي لأن الدعوى أقيمت "بغير ذي صفة"، وعدم وجود الجريمة فيها وتغريم رافيعها 50 جنيهاً.

وفي 12 سبتمبر 2012 قضت محكمة الاستئناف ببراءة عادل إمام من تهمة ازدراء الأديان مصرحة أنها لم تجد في أعماله إساءة إلى الإسلام أو الديانات السماوية الأخرى، فألغت الحكم بالسجن وحكمت على المدعي بتعويض المصاريف.