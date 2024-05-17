خبراء : القمة عربية طرحت خيارين " السلام أو الفوضى "

انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة، القمة العربية الـ33، أمس الخميس، حيث جرت العادة أن تتناول القمم العربية الأولويات والتحديات العربية المشتركة.

قمة المنامة

وقد حظيت قمة المنامة بأهمية كبيرة وقيمة استثنائية، تزامنا مع الحرب الجارية في قطاع غزة والمستمرة قرابة نحو ثمانية أشهر، مع تداعياتها مما جعل القضية الفلسطينية على قائمة أجندة عمل القمة.

وكانت القمة فرصة للتعبير عن الأولويات الخاصة بالدول العربية تجاه التحديات الراهنة، خاصة المرتبطة بحرب غزة وتداعياتها، وتحظى الدولة المصرية في هذا الإطار بحضور نوعي في قمة المنامة على اعتبار محورية دورها تجاه التطورات في الأراضي الفلسطينية، جنبًا إلى جنب اضافة الى تحملها تكلفة كبيرة في إطار تداعيات الحرب الجارية.

وفرضت الاوضاع الحالية المصاحبة للحرب الجارية في قطاع غزة، أهمية كبرى على القمة العربية بالبحرين، حيث تحظى المشاركة المصرية في القمة بخصوصية شديدة، لاعتبارات مرتبطة حيث أن مصر الطرف الأكثر تفاعلًا وتأثرًا بتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

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وقد ظهر الدور المصري في الحرب الجارية على قطاع غزة وما تحظى به الدولة المصرية بميراث تاريخي ممتد، وخبرات متراكمة ودور محوري على مدار تعاملها مع الملف الفلسطيني.

وزادت محورية وخصوصية الدور المصري تجاه الملف الفلسطيني من حيث الأهمية في إطار الحرب الجارية في قطاع غزة، والممتدة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم، خاصة مع اختلاف الحرب الجارية من حيث الديناميكيات والأهداف عن أي حروب سابقة بين الجانبين.

ومن جانبه قال الدكتور اكرام بدر الدين، استاذ العلوم السياسية، أن القمة العربية عقدت بمشاركة القادة ورؤساء العرب في ظل ظروف وتحديات خطيرة، حيث اشادت القمة بالدور المصرى فى دعم الاشقاء الفلسطيينين.

وأضاف بدر الدين فى تصريحات خاصة لـ " الوفد" ، أن التصعيدات الأخيرة من جانب من الاحتلال كانت تحمل تداعيات خطيرة من خلال سيطرة الجانب الاسرائيلى على المعابر مما يعوق ادخال المساعدات

للجانب الفلسطينى، موضحا أن مصر قدمت دورا كبيرا فى دعم أبناء فلسطين على المستوى الانسانى

مشيرًا الى أن مصر طالبت بوقف اطلاق النار الفورى، وانطلاق عملية سياسية تهدف الى الوصول لحل سياسي لنزع فتيل الازمة، واطلاق عملية سلام جادة، مما يؤكد قيام مصر بدور كبير منذ بداية الأزمة لانهاء المعاناة التى يتعرض لها الاشقاء الفلسطينيين.

وأكد استاذ العلوم السياسية على أن هذه المواقف تؤكد على مواقف مصر الثابتة فى دعم القضية، وتأكيد الرئيس على تحقيق السلام العادل والعمل على الوصل لحل لهذه المشكلة وانهاء حالة العنف وان يحصل الجانب الفلسطينى على حقوقه المشروعه.

وكشف الدكتور سعيد الزغبى، استاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، أن قمة البحرين استثنائية ومهمة، مشيرا على أهمية الدور المصرى فى مساندة القضية الفلسطينية.

وأضاف الزغبى فى تصريحات خاصة لـ الوفد، أن مصر تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادى مع الدول العربية، من خلال دعم المشاريع الاقتصادية العربية خاصة فى مجال الطاقة، مشيرا الى أن مصر دعمت القضية الفلسطينية من خلال التأكيد على عدم التهجير القسرى لأهالينا فى غزة، فضلال عن رفضها الهجوم البرى والوحشى للفلسطينيين لمنع تصفية القضية الفلسطينية ، حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته على ضرورة ادخال المساعدات الى قطاع غزة، تحكم السلطة الفلسطينيبة فى معبر رفح.

وأشاد الدكتور حسن سلامة ، استاذ العلوم السياسية، بكلمة مصر فى القمة العربية بالبحرين ، حيث جاءت قوية وفى مضمون القضية، حيث أكدت على الموقف المصرى الثابت ورفض التهجيرالقسرى للفلسطينيين وهى رسالة لوقف العدوان على غزة .

وأشار سلامة الى أنه تم طرح خيارين وهما مسار السلام أواستمرار الفوضى من خلال دعم اسرائيل ، حيث دعت مصر لانفاذ المساعدات لوضع سد لمنع مراوغة اسرائيل وقلبها للحقائق، وتوضيح أن القوى العسكرية لا تجلب امنا فى المنطقة، وأن المسار السياسي هو الخيار الحقيقى والعادل من خلال حل الدولتين واستقرار المنطقة.