وزير النقل: سائح اليخوت يحصل على الموافقة في نصف ساعة ومزايا عديدة في المنصة الالكترونية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، أنه تم التكليف من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بقرار رئيس الوزراء الذي اعلن ان قطاع النقل البحري هو المسؤول عن سياحة اليخوت في مصر، وأنه على الفور تم دراسة اعداد اليخوت في العالم وإعداد التي توجد في البحر الأحمر والمتوسط وقناة السويس .

واضاف الوزير ان المشكلة الرئيسية كانت تأخير الإجراءات وتم العمل على حل المشكلة وأصبح يوجد منصة إلكترونية واحدة في قطاع النقل البحري وتم الإعلان عنها وخلال المنصة يستطيع السائح أن يزور جميع الموانئ المصرية أو عدد منها أو جزر أو المقاصد السياحية من خلال الدخول على المنصة ويسجل مكان الزيارة ويقدم جدول باول مكان يزوره ويختار الاماكن التي سوف يزورهاومكان المغادرة وبعدما يقدم الجدول في خلال نصف ساعة تأتي الموافقة ويتم تحديد الرسوم ويدفع اون لاين

وتابع الوزير خلال كلمته في مؤتمر وزارة النقل، لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم إنشاء المراين المحلية والدولية اليوم في مصر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لو السائح موجود في مصر وعاوز يعمل تغير في الجدول أو يمد التوقيت يدخل على المنصة يكتب الي عايزه ويتم التصديق في خلال نصف ساعة وبيان تفتيش السائح مرة واحده في ميناء الوصول فقط وخلال المغادرة .