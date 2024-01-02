البحيرة تنظم قافلة سكانية شاملة بمركز كفر الدوار

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ، قافلة سكانية شاملة بمركز شباب ابيس الثالثة الرئيسية التابع للوحدة المحلية لقرية الأمراء، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لعدد 384 (69 باطنة - 70 أطفال - 35 جلدية - 30 تنظيم أسرة - 30 مبادرات) وتثقيف صحي لعدد 150 سيدة حول الصحة الانجابية و خطورة الزواج المبكر للأم والجنين والوقاية من سرطان الثدى وطرق استكشافه مبكرا، وتوفير الأدوية من خلال صيدلية القافلة.

كما تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش 250 رأس ماشية الأغنام والأبقار والجاموس.

وشاركت الشباب والرياضة ، بتنظيم مسابقات العاب وتوزيع جوائز ورسم على وجوه الأطفال بالإضافة الي تنظيم مكتبة مصر العامة لفقرات ترفيهية للأطفال ورسم علم مصر على وجوه الأطفال.

وتم تقديم خدمات لعدد 30 حالة ما بين استشارات واستعلام وتسجيل شكاوى الكترونية لبعض الحالات ومتابعة للحالات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة من خلال وحدة الشئون الاجتماعية.

وخلال القافلة تم عقد ندوة حول أهمية الحفاظ على صحة المرأة النفسية من سن الطفولة حتى سن الشباب وسن الأمومة من خلال إدارة الأوقاف، كما تم عقد لقاءات حول اهتمام الدولة بصحة وتعليم المواطن وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة و أهمية مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بالمستوي الإقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان ، وإستمراراً لجهود محافظة البحيرة ، لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.