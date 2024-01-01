عاجل| الصومال تمنح إثيوبيا منفذًا مطلاً على البحر الأحمر

وقعت دولة إثيوبيا، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع دولة الصومال للوصول إلى ميناء علي البحر الأحمر، التي تعد حلم القرن بالنسبة لها.

وقع الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا وموسي بيحي رئيس وزراء أرض الصومال، المذكرة التي تحول إثيوبيا من دولة حبيسة إلي مطل علي البحر الأحمر.

في شهر أكتوبر الماضي، صرح الدكتور آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، بأن البحر الأحمر بالنسبة لإثيوبيا مسألة “حياة أو موت”، مؤكدًا أنه حان الوقت لمناقشة الموضوع علنا دون خوف.

ومنذ ذلك الوقت، شن الاعلام الاثيوبي حملات كثيفة، بضرورة توفير منفذ بحري مطل علي البحر الأحمر، واليوم نجد حلم الحبشة بدأ يتحقق من خلال ميناء ثابت في الأراضي الصومالية يعطي لأديس أبابا الحق بمرور سفن.

إثيوبيا دولة حبيسة

جدير بالذكر أن إثيوبيا دولة حبيسة وليس لديها أي شواطئ ساحلة، وهو ما يثير الضحك حول أحلامها الوردية بإنشاء قواعد عسكرية بالبحر الأحمر.

الصومال واثيوبيا وميناء علي البحر الأحمر

الصومال واثيوبيا وميناء علي البحر الأحمر

الصومال واثيوبيا وميناء علي البحر الأحمر

الصومال واثيوبيا وميناء علي البحر الأحمر

الصومال واثيوبيا وميناء علي البحر الأحمر

الصومال واثيوبيا وميناء علي البحر الأحمر

الصومال واثيوبيا وميناء علي البحر الأحمر

الصومال واثيوبيا وميناء علي البحر الأحمر