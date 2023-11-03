الأوقاف تفتتح 4 مساجد بعد إعادة الإحلال والتجديد بالفيوم

شهدت مديرية الأوقاف بالفيوم اليوم الجمعة افتتاح أربعة مساجد بعد إعادة الإحلال والتجديد، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى.

يأتى هذا في إطار دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي، لغرس القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف والجهود الذاتية من الأهالي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، وفضيلة الشيخ علاء محمود مدير شئون الإدارات، وفضيلة الشيخ عمر محمد عويس مدير إدارة أوقاف بندر أول الفيوم، وفضيلة الشيخ أحمد سيد مدير إدارة أوقاف سنورس ثان، وفضيلة الشيخ غريب محمد مدير إدارة أوقاف الشواشنه، وفضيلة الشيخ السيد طه مدير إدارة أوقاف الغرق، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، وشملت أعمال الافتتاح مسجد "المنشية" التابع لإدارة بندر أول الفيوم، ومسجد "الرحمة" التابع لإدارة سنورس ثان، ومسجد "الهادي" التابع لإدارة الشواشنه، ومسجد "الرحمن" التابع لإدارة الغرق.

"الحق في الحياة".. موضوع خطبة الجمعة خلال افتتاح المساجد بالفيوم

وتحدث العلماء والأئمة في خطبة الجمعة اليوم، عن موضوع :"الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية"، موضحين أن الله تعالى خلق الإنسان ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته ومن أجله سخر له ما في السماوات وما في الأرض، وكرمه على سائر المخلوقات.

كما أكد العلماء أن الله تعالى عظّم حق الحياة الإنسانية وحرمتها، لذا شرع جملة من الأحكام التي تكفل بقائها ووجودها، وحرم الاعتداء عليها بأي صورة من الصور وبأي شكل من الأشكال.

وأشارالعلماء إلى أن الشريعة الإسلامية،حرمت قتل النفس أيا كانت تلك النفس،قال الله تعالى (وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا)، فالنفس الإنسانية على اختلاف أديانها أو ألوانها أو أشكالها، هي نفس واحدة أمام الله، والحياة هبة الله تعالى للإنسان، أكرمه سبحانه بها، وعظم حقها، وجعل الحفاظ عليها من أهم المقاصد والكليات التي جاءت الشرائع السماوية بحفظها، وحرمت الاعتداء عليها، بل اعتبرت أي تهديد لحياة إنسان اعتداء على الجنس البشري كله، حيث يقول الحق سبحانه:{ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}،ويقول سبحانه وتعالى: {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}، والإحياء هنا المقصود به الإنقاذ من الهلكة، والعمل على إبقاء حياة النفس الإنسانية، سواء بدفع الهلاك عنها أو بتوفير ما تحتاج إليه من طعام وغذاء، أو علاج ودواء، أو تعبيد للطرق وإقامة العمران، كما أن في الآية حث على أن يقوم الإنسان بالإحياء لا الإماتة، إحياء البشر والشجر والكون كله بالحفاظ على مقومات الحياة، وإصلاح ما فسد أو أفيد منها، كما شملت عملية افتتاح المساجد إلى جانب خطبة الجمعة، مقارئ أئمة الأوقاف، ومقارئ للجمهور، بالإضافة إلى فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل.