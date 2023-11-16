محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروع تأهيل المجاري المائية خلال أكتوبر

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تنفيذ مشروعات تأهيل المجاري المائية بشتى زمامات المحافظة، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار خطة الدولة لتأهيل وتبطين المجاري المائية وتطهير الترع والمصارف، حفاظاً على مياه الري ومنعاً لهدرها، والعمل على وصولها للنهايات لري الأراضى الزراعية، وذلك من خلال تقرير أعده المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن مشروعات رفع كفاءة وتأهيل المجاري المائية وتبطين الترع، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد من الكباري، والحوائط الساندة وتكاسي الأبحر، يصاحبها التوسع في تنفيذ مشروعات الري الحديث، للحفاظ على زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، والمحافظة على خصوبة التربة، لافتاً إلى جهود المحافظة في التنسيق مع عدد من الجهات الشريكة مثل البنك الزراعي المصري، لتقديم حوافز وميزات كبيرة للمزارعين، لتشجيعهم على تطبيق نظم الري الحديثة بأراضيهم.

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، بأن مديرية الري أنهت أعمال 15 مشروعاً للري، خلال شهر أكتوبر الماضي، بجانب استمرارية العمل بعدد 22 مشروعاً أخرى، موضحاً أن المشروعات التي تم الانتهاء منها، تشمل تأهيل عدد 7 ترع بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، وتأهيل جنابيات بحر الجرجبة، وتأهيل ترعة الجنابية القبلية ومسقة خالد من الفم إلى النهاية، وتأهيل ترعة إمتداد العدوة والوطية وترعة سراج الوسطاني وترعة الرجعية من الفم إلى النهاية، إضافة إلي نهو عملية إحلال وتجديد كوبري على مصرف الوادي (1) أمام عزبة السنجأ ك 20,2، وإحلال وتجديد كوبري الملقة ك 0,05.

وأضاف أنه تم الانتهاء من عمل الجسات الميكانيكية لعملية إحلال وتجديد الحائط الساند بطول 182 متر في المسافة المتبقية من أمام كوبري الصوفي بالبر الأيسر لبحر يوسف حتي كوبري المطافي بمدينة الفيوم، وتم الانتهاء من اعتماد محضر البت المالي وجاري سداد التأمين النهائي لهذه العملية، كما تم الانتهاء من أعمال تأهيل محطة الطاجن الأولى (ب) زمام 2650 فداناً، وكذا إنشاء حائط خرساني على خوازيق بالبر الأيسر لبحر يوسف بطول 260 متر، بداية من كوبري البحاري حتى كوبري البوستة، ومن كوبري المحمدية حتى كوبري السنترال داخل مدينة الفيوم، ونهو أعمال إحلال وتجديد كوبري ك 0,265 على مصرف خور دالية وجارى أعمال التدبيش بمداخل ومخارج الكوبري.

تأهيل الترع

وتابع وكيل وزارة الموارد المائية والري، أنه جاري العمل لتنفيذ أعمال، تأهيل الترع بهندسة ري إطسا، وبلغت نسبة التنفيذ بها 67,5%، وتأهيل الترع بهندسة ري الغرق، وبلغت نسب التنفيذ بها 71,27%، وتأهيل الترع بهندسة ري النزلة، وبلغت نسبة التنفيذ بها 55,2%، وتأهيل الترع بهندسة ري يوسف الصديق، وبلغت نسبة التنفيذ بها 67,29%، وتأهيل بحر الزربي الغربي، وبلغت نسبة التنفيذ به 76%، وتأهيل ترعة النقلة وترعة باغوص والأهالي من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 57 %، وتأهيل ترعة منشأة عطيفة وترعة جرفس من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 35%، وتأهيل ترعة المحجرة وامتدادها من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 96%.

وأوضح أنه يجري العمل أيضاً، لتأهيل ترعة عنز وترعة جنابيتها من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 83 %، وتأهيل ترعة البحر القبلي والبحر الغربي من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 46%، وتأهيل ترعة سرسنا الواطي وترعة امتداد سرسنا وترعة مسقة الشعب من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 33%، وتأهيل ترعة البحر الشرقي وترعة مسقة الكومي من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ 30%، وجاري العمل فى تأهيل جنابية بروة وترعة مسقة الجبل من الفم إلى النهاية، وتأهيل محطة الطاجن الأولى (أ) زمام 1600 فداناُ، وبلغت نسبة التنفيذ بها 80%، وتم البدء في تدعيم ورفع كفاءة محطة المطار ومصرف الإصلاح وبلغت نسبة التنفيذ 30%، وتأهيل ورفع كفاءة تشغيل البركة الكبرى، وبلغت نسبة التنفيذ 56 %،.

وكشف وكيل وزارة الري بالفيوم، أنه يجري تنفيذ عملية أبو دنقاش الغربية (أ ـ ب)، وبلغت نسبة التنفيذ 80%، وعملية إحلال وتجديد تغطية مصرف أبو دنقاش، وأعمال تأهيل ترعة سليمان دسوقي من الفم حتى الكيلو 7,6، وبلغت نسبة التنفيذ بها 34%، وتأهيل ترعة مطرطارس الشرقي من الفم إلى الكيلو 5,023، وبلغت نسبة التنفيذ بها 50%، وجاري العمل فى إحلال وتجديد كوبري المقاتلة ك 34,4 على مصرف البطس، وبلغت نسبة التنفيذ 65 %، وتغطية مصرف الهندسة بطول 500 متر وبلغت نسبة التنفيذ 30 %.



