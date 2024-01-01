فوائد مشروب الأناناس الساخن.. مفيد لنزلات البرد والربو

مشروب الأناناس الساخن من المشروبات الفعالة إذا كنت مصابا بنزلة برد، فيعمل على رفع المناعة والحماية من الإنفلونزا، وبجانب ذلك يقيك من أمراض عديدة، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضير المشروم وفوائده المذهلة للجسم.

طريقة تحضير مشروب الأناناس الساخن

المقادير

- ماء : 5 أكواب

- الأناناس : كوب (مقطع مكعبات)

- زنجبيل : حسب الرغبة (قطع)

- عصير الليمون : ملعقة صغيرة (حامض)

- عسل : ملعقة كبيرة

مشروب الأناناس

طريقة التحضير

ضعي الماء في قدر كبير على نار متوسطة، وأضيفي إليه قطع الأناناس والزنجبيل، واتركي الخليط يغلي لمدة 40 دقيقة.

أطفئي النار، وارفعي القدر، ثم أضيفي عصير الليمون الحامض والعسل، وحركي جيدا.

صُبي مشروب الأناناس في أكواب التقديم وقدميه ساخنا.

فوائد تناول الأناناس

الحد من أعراض الربو

يحتوي عصير الأناناس على الفيتامين سي الذي يقلل من تضيق الشعب الهوائية، وهو أحد أعراض الربو التحسسي، كما أنه يقلل من نوبات الربو المتوسطة إلى الشديدة التي نتجت عن الإصابة بالبرد، كما يعد البيتا كاروتين أحد العناصر التي تسهم في فوائد عصير الأناناس للربو، حيث أنه يساعد على ترقيق المخاط وتليينه، وبالتالي المساهمة في التقليل من احتقان الجيوب الأنفية والصدر.

يقوي العظام

يساعد المنجنيز الموجود بكثرة في الأناناس، على بناء عظامك، كل ما عليك فعله للحفاظ على جسم صحي والحفاظ على صحة وقوة عظامك هو إضافة هذه الفاكهة إلى نظامك الغذائي المعتاد، عندما يقترن المنجنيز بالزنك والنحاس والكالسيوم ، يمكن أن يكون مفيدًا للغاية ويحافظ على عظام قوية لذلك ، يحتوي الأناناس على جميع المكونات ، وهذا هو السبب في أنه يمكن أن يساعد في بناء عظام أقوى.

يحسن الهضم

يمكنك فقط تناول بعض الأناناس أو شرب بعض عصير الأناناس لتخفيف آلام المعدة، البروميلين والألياف الغذائية وفيتامين C الموجودة في الأناناس وفيرة وتساعد في الهضم الصحي.

مشروب الأناناس

يقوي المناعة

إذا كنت تصارع نزلة برد، فقد يكون حصولك على الأناناس خيارا ممتازا، حيث وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية والأيض أن الأطفال الذين تناولوا الأناناس تكون لديهم عدوى فيروسية أو بكتيرية أقل مقارنة بغيرهم من الأطفال.

مكافحة السرطان

يحدث السرطان عندما تتكاثر الخلايا غير الطبيعية في الجسم، وللحماية من ذلك قم باتباع نظام غذائي صحي غني بمضادات الأكسدة، يمكنك الحصول عليه من خلال تناول الأناناس، لمحاربة الجذور الحرة وتقليل مخاطر الإصابة.

يساعد في إدارة ارتفاع ضغط الدم

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، قم بتناول الأناناس بشكل متكرر؛ لأن هذه الفاكهة تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ومحتوى منخفض من الصوديوم ، مما قد يساعد في الحفاظ على ضغط الدم ويجعلك تشعر بالاسترخاء بشكل متكرر،هذه هي أفضل طريقة طبيعية للتحكم في ضغط الدم.