تحليل سعر الصرف والذهب في السوق خلال أمس

شهدت أسواق الذهب تذبذبًا يوم أمس، خلال جلسة التداول يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، فقد شهدت أسواق الذهب تحركات قوية ففي بداية الجلسة بلغ سعر الجرام من الذهب عيار 21 قيراطًا 2980 جنيه، ولكن في نهاية اليوم ارتفع إلى 3220 جنيه، مسجلًا نموًا بنسبة 8%. وفي الأسواق العالمية، بلغ سعر الأوقية 2148 دولارًا، بينما ارتفع دولار الصاغة إلى 53.28 جنيهًا، بنسبة 10%.

تطورات الأسعار:

أما في سوق الفضة، فقد بلغ سعر الشراء 42 جنيهًا والبيع 38 جنيهًا. ومن الناحية العامة، فإن متوسط التغير اليومي كان ارتفاعًا بنسبة 8%، ومنذ أسبوع كانت الزيادة 85 جنيهًا بنسبة 2.81%، بالمقابل، شهد سعر الذهب انخفاضًا بنسبة 10.79% منذ شهر، حيث بلغ 3475 جنيه بينما شهد سعر الذهب إرتفاعاً بنسبة 40.27% منذ 6 أشهر حيث بلغ 2210 جنية وظل سعر الذهب مرتفعاً بنسبة 69.39% منذ سنة ماضية حيث بلغ 1270 جنية

أحوال الدولار:

أما فيما يتعلق بسعر الصرف المحلي فواصل الدولار في بنك مصر ارتفاعه حتي وصل سعر الشراء 50.6 جنيه وسعر البيع 50.5 جنية ثم انخفض سعر الصرف في نهاية اليوم إلى 49.5 جنية سعر الشراء بينما سعر البيع إنخفض إلي 49.6 جنية

أما بالنسبة للأونصة العالمية فقد بلغت 2148 دولارًا، وسجل دولار الصاغة زيادة بنسبة 10% ليصل إلى 53.28 جنيه. أما سعر الفضة فقد سجل 42 جنيه للشراء و38 جنيه للبيع.

تميزت حالة السوق بارتفاع في أسعار الذهب حيث وصل أقصى سعر للذهب 3220 جنيه وأدنى سعر للذهب 2980 جنيه، مع تعويم الجنيه الذي دفع به نحو كسر حاجز الـ 50 جنيه أمام الدولار مما يعكس التقلبات الاقتصادية الحالية

من هذه التحليلات يمكن ملاحظة وضوح تذبذب الأسعار خلال فترة قصيرة، وينبغي على المتداولين والمستثمرين مواكبة التغيرات واتخاذ القرارات بناءً على التحليل الشامل.