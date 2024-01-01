قطع مياه الشرب عن مدينة بيلا بكفر الشيخ .. غدًا الثلاثاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، قطع المياه في عدة مناطق بمركز ومدينة بيلا، غدا الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 م، إعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، وذلك نظرا لأعمال الصيانة الدورية لمحطة مياه إبشان.



وأوضح بيان الشركة ،الاثنين، أنه سيترتب على الأعمال التحسينية قطع المياه عن مدينة بيلا وقراها، لأعمال الصيانة المختلفة.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الصيانة لضمان انتظام تقديم الخدمة.

وأهاب البيان المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة المذكورة.