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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رئيس جامعة الأقصر يتفقد لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

الجولة التفقدية
الجولة التفقدية

 

تفقد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، لجان الامتحانات بكلية السياحة والفنادق بطيبة تزامنًا مع انطلاق أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، يرافقه الأستاذة الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، عميد الكلية، بحضور السادة وكلاء الكلية، والسادة  أعضاء هيئة التدريس.

واطمأن رئيس الجامعة على انتظام سير العمل بلجان الامتحانات، كما أجرى حوارًا مع الطلاب حول سير أعمال اللجان،  مشددًا على توفير المناخ الملائم، وكافة  الاحتياجات اللوجستية للطلاب، و تجهيز القاعات بكل ما يضمن راحتهم أثناء تأدية الامتحانات.

وأشاد رئيس الجامعة، بمستوى الانضباط داخل لجان الامتحانات، والتزام الطلاب بالإرشادات  والتوجيهات المتبعة داخل اللجان، مثمنًا جهود إدارة الكلية في إدارة العملية الامتحانية بمستوى متميز.

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