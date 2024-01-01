مدير تعليم قنا يكرم الطالبان الفائزان في مسابقة أعياد الطفولة

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأثنين الطالبان الفائزان في مسابقة أعياد الطفولة ( أجمل دويتو) للعام الحالي 2023-2024م.

حيث فاز كل من ماثيو عصام عدلي بمدرسة سيدي عبدالرحيم الإعدادية بنين (عزف عود )والطالب ملاك عصام عدلى بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية (عزف كمانجا )بالمركز الثامن على مستوى الجمهورية في مسابقة أعياد الطفولة ( أجمل دويتو ) كما كرم وكيل الوزارة أسماء أحمد وفيق معلم تربية موسيقية بمدرسة سيدي عبدالرحيم الإعدادية بنين والمشرفة على الطلاب بالمسابقة.

وأشاد الدكتور محمد السيد بدور كل الداعمين لهذا النجاح وتنفيذ تلك المسابقات التى تمت بإشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، و تنفيذ ريم عفت موجه عام التربية الموسيقية بالمديرية والمشرفين على الطلاب بالمدارس وأولياء أمور الطلاب.

موضحاً أهمية الأنشطة في تنمية الشخصية ومساعدة الطلاب على اكتساب الخبرات والمهارات حيث أن الأنشطة التربوية هي ركيزة أساسية في بناء وتكوين شخصية الطالب وتنميتها بمختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية، وتساهم في تنمية العديد من السمات الشخصية والعادات السلوكية كالثقة بالنفس والاتزان الانفعالي والتعاون والتحدي والتنافس الشريف.