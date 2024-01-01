بعد الخسائر الاسبوعية.. أسعار النفط اليوم 1-1-2024

استقرت أسعارالنفط، اليوم الإثنين 1 يناير2024، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 77.04 دولار للبرميل ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.65 دولار للبرميل، حيث استقرت الأسعار على نفس معدلاتها المنخفضة، بعد أن خسرت العقود الأجلة أكثر من10%خلال عام 2023.

وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت بنحو2.5%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.6%.

وتتجه أسعار النفط لإنهاء عام 2023 على انخفاض بنحو 10%، مسجلة أول انخفاض سنوي في عامين، بعدما تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج والتدابير العالمية لكبح التضخم في تقلبات حادة فى الأسعار.

كما يتجه النفط نحو الانخفاض للشهر الثالث على التوالي بسبب مخاوف الطلب التي تمحو أثر المخاوف من تضرر الإمدادات جراء الصراع في الشرق الأوسط، ويعني الهبوط أن تخفيضات الإنتاج ليست كافية لدعم الأسعار.

وبهذا يتجه الخامان القياسيان لإنهاء العام عند أدنى مستوى نهاية عام منذ 2020 عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت لانخفاض الأسعار.

وكانت الأسعار قد ارتفعت لأعلى مستوياتها هذا العام في سبتمبر، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على خفض للإنتاج، مما أثار مخاوف من احتمال أن يصبح الطلب أعلى من الإمدادات.

وتراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 11 سنتا أو بنسبة تراجع 0.14% لتبلغ عند التسوية الى سعر 77.04 دولار.

في حين انخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 12 سنتا أو بنسبة ارنخفاص تعادل نحو 0.17% لتبلغ عند التسوية إلى سعر 71.65 دولار.

وانخفض أسعار النفط لكلا من العقدين بأكثر من 10% في عام 2023 ليختتما العام عند أدنى مستوياتهما منذ عام 2020 عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت لانخفاض الأسعار.

وكان أسعار النفط خام برنت قد ارتفع بنسبة 10% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7% العام الماضي بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتوقع مسح لآراء 34 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط ​​ أسعار النفط لخام برنت بما يصل الى نحو 82.56 دولار للبرميل في 2024، انخفاضا من متوسط نوفمبر الذي بلغ 84.43 إذ يتوقعون أن يؤدي تراجع النمو العالمي إلى الحد من الطلب. وقد تؤدي التوترات الجيوسياسية المستمرة إلى دعم الأسعار.