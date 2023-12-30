أسعار النفط تهبط 10% في عام 2023

خسرت أسعار النفط للعقود الآجلة أكثر من 10% على أساس سنوي في آخر يوم تداول في عام 2023، الذي شهد اضطرابات جيوسياسية ومخاوف بشأن مستويات إنتاج النفط لدى كبار المنتجين في أنحاء العالم.

أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 11 سنتا أو بنسبة تراجع 0.14% لتبلغ عند التسوية الى سعر 77.04 دولار.

في حين انخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 12 سنتا أو بنسبة ارنخفاص تعادل نحو 0.17% لتبلغ عند التسوية إلى سعر 71.65 دولار.

وانخفض أسعار النفط لكلا من العقدين بأكثر من 10% في عام 2023 ليختتما العام عند أدنى مستوياتهما منذ عام 2020 عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت لانخفاض الأسعار.

وكان أسعار النفط خام برنت قد ارتفع بنسبة 10% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7% العام الماضي بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتوقع مسح لآراء 34 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط ​​ أسعار النفط لخام برنت بما يصل الى نحو 82.56 دولار للبرميل في 2024، انخفاضا من متوسط نوفمبر/ تشرين الثاني الذي بلغ 84.43 إذ يتوقعون أن يؤدي تراجع النمو العالمي إلى الحد من الطلب. وقد تؤدي التوترات الجيوسياسية المستمرة إلى دعم الأسعار.

منظمة البلدان المصدرة للبترول

أوبك

وشكك محللون أيضا في قدرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك+) في الالتزام بتخفيضات الإمدادات التي تعهدوا بها لدعم الأسعار.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك+" حاليا الإنتاج بحوالي ستة ملايين برميل يوميا وهو ما يمثل نسبته 6% من الإمدادات العالمية، بحسب موقع الأسواق العربية.