الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربي يطالب بتضافر الجهود لوقف التصعيد في السودان والوصول لتسوية سياسية

البرلمان العربي
البرلمان العربي

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الفرقاء في جمهورية السودان إلى ضرورة وقف التصعيد وحقن دماء الشعب السوداني بشكل فوري، مشددا على دعم البرلمان العربي ومساندته للسودان في الحفاظ على الأمن والاستقرار والوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة في السودان.

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جاءت دعوة بمناسبة ذكرى أعياد استقلال جمهورية السودان والذي يوافق الأول من يناير من كل عام. 

وأكد العسومي - في بيان - أن هذه المناسبة العزيزة تأتي في ظل مرحلة عصيبة وخطيرة تمر بها جمهورية السودان وتتطلب تضافر كافة الجهود العربية لوقف نزيف الدم السوداني وإنجاح العملية السياسية بما يضمن تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني، معربا عن أمله في أن تعيد هذه المناسبة على السودان الأمن والسلام والاستقرار.

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