قرار جديد حول المتهمين بالتنقيب عن الآثار ببولاق الدكرور

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، قرارًا باستمرار حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل حظيرة مواشي في بولاق الدكرور ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وأقر مالك المزرعة بقيامه بالاستعانة بباقى المتهمين للحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وأيد باقى المتهمين أقواله.

وأكدت المتهمة قيامها بالنصب على راغبي التنقيب عن الآثار عن طريق إيهامهم بقدرتها على الدجل والشعوذة وتحديد مكان الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإيقاع بعاطل بالإسكندرية لحيازته 1500 قطعة ألعاب نارية



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ، وبحوزته (1460 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام– 2 دفتر للحسابات والأسعار).

بمواجهته أقر بقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.