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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مودرن فيوتشر: الزمالك لم يفاوضنا لضم ناصر ماهر

ناصر ماهر لاعب مودرن
ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر

علق هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر على ما تردد عن إقتراب ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق من الإنتقال للزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

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وقال هيثم عرابي في تصريحات عبر فضائية “ دي إم سي” : “ ما يتردد عن إنتقال ناصر ماهر لزمالك كلام إعلام فقط، لم يصلنا أي عرض رسمي من نادي الزمالك حتى الآن ”.

وأضاف: “ اذا وصل عرض مناسب، وليد دعبس رئيس النادي لن يقف أمام مصلحة أي لاعب في مودرن فيوتشر”.

وكانت قرعة بطولة كأس الرابطة قد أوقعت مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الإتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة.

وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد الأول والثاني إلى دور الثمانية.

ومن المقرر أن يستهل مودرن فيوتشر مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره الإتحاد السكندري، على أن يواجه سموحة في المباراة الثانية، وينهي مبارياته بالمجموعة أمام بلدية المحلة، على أن يتم تحديد موعد وملاعب المبارايات لاحقاً.

وتنطلق بطولة كأس الرابطة يوم ٨ يناير وتنتهي قبل إنتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار.

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