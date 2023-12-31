الهلال الأحمر الفلسطيني يطالب بإدخال المزيد من المساعدات والوقود لغزة

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور عبد الجليل حنجل، مساء اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 86 يوما، فيما تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها في مدن الضفة الغربية.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الاحمر الفلسطيني، أن العام 2023 شهد عدوانًا على غزة لا مثيل له منذ عام 1948، حيث ارتقى آلاف الشهداء من الفلسطينيين من بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 51 ألف فلسطيني.

كما أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن الواقع في قطاع غزة مأساوي، والمساعدات الإنسانية التي تدخل من معبر رفح قليلة للغاية، ولا تلبي احتياجات النازحين الذين يفترشون الطرقات والأرض، ومراكز الإيواء.

وأكد أن هناك جهود لإنشاء 300 خيمة لتضم 6 آلاف شخصا بجهود مع الهلال الأحمر المصري، كاشفا عن العمل أيضا لإنشاء مستشفى ميداني مع الهلال الأحمر القطري.

كما أوضح أن هناك محاولات لإنقاذ ما ينقذ إنقاذه في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

وتابع قائلًا: المستشفيات في قطاع غزة خرج أغلبها عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي، ولا ندري المبرر لذلك، كما توقفت عمليات الإسعاف لإنقاذ الأرواح في فلسطين.

واستكمل: هناك عدد كبير من السكان في قطاع يعاني، مطلقا مناشدة بضرورة إدخال المزيد من المساعدات والوقود، والعمل على وقف العدوان، وعودة النازحين الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبرالماضي، إلى 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 مصابا.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة بحق عائلات كاملة، راح ضحيتها 150 شهيدا و286 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم الـ86 من العدوان على القطاع.