كورنيش النيل بالأقصر يتلألأ.. شاهد| أنوار وزينة في استقبال العام الجديد 2024

استقبالًا للعام الجديد 2024، تتلألأ مدينة الأقصر لتبدو في أبهى صورها، فالكورنيش وهو المتنزه الأجمل لدى أهالي المدينة، وكذا زائريها، ازداد جمالًا فوق جماله، بعد دعمه بأضواء مختلفة، وعمل مجسمات مختلفة الأشكال مضاءة ليلًا تبهر المارة.

ورصدت الوفد أعمال تزيين كورنيش النيل بالأقصر ومده بأشكال متعددة من الإضاءة والمجسمات، تزامنًا مع بدء العام الميلادي الجديد 2024، فضلًا عن الترحيب بالسنة الجديدة وتزيين الكورنيش بـ2024، الأمر الذي لاقى استحسان الأهالي، من كل الفئات كبار وصغار، حتى بات الكورنيش المتنزه الأكثر ازدحامًا خلال هذه الفترة؛ نظرًا لإقبال المواطنين عليه والذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية مع الزينة الجديدة التي تكسو كل منطقة في الكورنيش.



يشار إلى أن كورنيش النيل بالأقصر خضع لأعمال تطوير منذ عام 2020، حيث تم عمل جداريات تعكس صورة الحياة عند المصري القديم، ومشاهد من حياة المصري المعاصر، وراعت أعمال التطوير خدمة المواطن الأقصري والتي شملت عمل برجولات تحمل طابع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، وعمل أكشاك وحمامات، باعتباره أكبر متنزه مجاني في محافظة الأقصر.

وشهدت الأقصر أواخر 2020 افتتاح مرسى جديد بكورنيش النيل مدعومًا بمنظومة متطورة للصرف الصحي، والحماية المدنية، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بالأقصر، وجرى نقل مرسى معدية الأهالي للمرسى الجديد الذي تم إنشائه طبقًا للمواصفات الهندسية القياسية، بديلًا عن المرسى القديم.