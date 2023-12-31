لدغات

الأحد 31/ديسمبر/2023 - 08:13 م 12/31/2023 8:13:16 PM

مع مطلع شمس عام جديد بدأت الحرب ضد اقتلاع الفساد فى مجال الرياضة من جذوره.. فبعد حل اتحاد الفروسية لوجود مخالفات مالية تم ابعاد رئيسه هشام حطب من رئاسة اللجنة الأوليمبية.. ثم الاطاحة بوليد العطار مدير اتحاد الكرة وعادل رضوان رئيس قطاع الرياضة لنفس السبب.. وتحويل مجلس إدارة اتحاد الكرة فى عهد هانى أبوريدة وجمال علام وأحمد مجاهد للنيابة لوجود اختلاسات ومخالفات مالية.

لقد طال الانتظار للضرب بيد من حديد على الفاسدين وبدأت اليد تطول كل فاسد بعد ان زكمت رائحتهم الأنوف!

> مباراتا الأهلى فى كاس السوبر مع سيراميكا وفيوتشر اثارتا الجدل من تخبط الحكمين، محمد معروف ومحمد عادل فى قراراتهما التى صبت فى صالح الأهلى وتوترت أعصاب لاعبى الفريقين.. ولا أعرف سببا لتخبط أو مجاملة الحكام للأهلى رغم انه قادر على الفوز بدون أى مجاملة سوى أن الحكام بيشربوا شاى بالفل والياسمين قبل نزولهم الملعب!

> اختيارات فيوتوريا لقائمة المنتخب فى بطولة الامم الافريقية صادفها أربع مجاملات وهى اختيار محمد أبوجبل، وهو فى أسوأ حالاته ومحمد صبحى وهو لا يلعب مع ناديه الزمالك، وتجاهل محمد عواد الذى يعد أحسن حراس المرمى هذا الموسم. وضم أحمد نبيل كوكا الذى مازال يحبو مع الأهلى.. وأحمد حسن كوكا الذى لم يثبت وجوده مع المنتخب مرارًا.

أتمنى الفوز لمنتخب مصر بكأس أفريقيا وإن كنت أرى انه لن يصل للمباراة النهائية!

> بيريرا الخبير التحكيمى الأجنبى التحكيم المصرى فى نظره.. عال العال.. وكله تمام لأنهم أكلوه كوارع ولحمة رأس من عند بحة.. وشربوه شاى أحمر من عند الفيشاوى!

> بيبو يقود الأهلى من فوق سفينة هادئة لكنه سيواجه الزمالك أمام سفينة حسين لبيب وسط أمواج متلاطمة سيجد أمامها صعوبات!

> آخر كلام:

هل تصدق ان هناك مباريات فى الدورى تجرى فى ظلام البطولات المصرية التى تقام فى السعودية والإمارات، بعد ان سلمنا كرة القدم فى بلدنا للغريب لكى يتولى تنظيمها.. حذار من اقامة نهائى كاس مصر فى السعودية لان مندوب رئيس الجمهورية سيقوم بتسليم الكاس للفائز وعيب تقام المراسم خارج مصر المحروسة!!