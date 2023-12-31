الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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 أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري في 2023.. شاهد

مؤشرات الاقتصاد المصري
مؤشرات الاقتصاد المصري

في حصاد 2023، عرضت "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو بعنوان " أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2023".

 

و إليكم أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2023:

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رئيس هيئة الاستثمار: الاقتصاد المصري شهد تأسيس 32447 شركة في 2022/2023

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أستاذ اقتصاد: توطين الصناعة مفتاح سري لكافة مشاكل الاقتصاد المصري

  • تحقيق معدل نمو بلغ 3.8% رغم التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية
  • ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2 تريليون جنيه في 2022 – 2023 رغم مستهدف عند 9.2 تريليون جنيه
  • وضع معدلات التضخم والعجز والدين في مسار نزولي
  • معدلات النمو الإيجابية تضمنت أنشطة المطاعم والفنادق وقناة السويس والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الاجتماعية والزراعة
  • نشاط الزراعة حقق معدلات نمو إيجابية نظرًا للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات
  • تزايد الإيرادات السياحية في ظل فاعلية برامج التنشيط السياحي وحملات الترويج والتوجه نحو تنويع المنتج السياحي والأسواق المستهدفة
  • حظيت الخدمات المالية واللوجستية بتدفقات واسعة من الاستثمار الأجنبي المباشر

تابع مؤشرات الاقتصاد المصري

  • بلغت إيرادات قناة السويس النسبة الأعلى في تاريخها بنهاية عام 2022 – 2023
  • الاستثمارات الأجنبية زادت مع التوسع في الطروحات الحكومية
  • تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة وزيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
  • تعزيز التنمية الاقتصادية بالاستغلال الأمثل للبنية الأسياسية
  • التوسع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر لجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة

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