 أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري في 2023.. شاهد

في حصاد 2023، عرضت "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو بعنوان " أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2023".

و إليكم أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2023:

تحقيق معدل نمو بلغ 3.8% رغم التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2 تريليون جنيه في 2022 – 2023 رغم مستهدف عند 9.2 تريليون جنيه

وضع معدلات التضخم والعجز والدين في مسار نزولي

معدلات النمو الإيجابية تضمنت أنشطة المطاعم والفنادق وقناة السويس والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الاجتماعية والزراعة

نشاط الزراعة حقق معدلات نمو إيجابية نظرًا للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات

تزايد الإيرادات السياحية في ظل فاعلية برامج التنشيط السياحي وحملات الترويج والتوجه نحو تنويع المنتج السياحي والأسواق المستهدفة

حظيت الخدمات المالية واللوجستية بتدفقات واسعة من الاستثمار الأجنبي المباشر

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