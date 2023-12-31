 أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري في 2023.. شاهد

أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري في 2023.. شاهد
في حصاد 2023، عرضت "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو بعنوان " أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2023".
و إليكم أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2023:
- تحقيق معدل نمو بلغ 3.8% رغم التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية
- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2 تريليون جنيه في 2022 – 2023 رغم مستهدف عند 9.2 تريليون جنيه
- وضع معدلات التضخم والعجز والدين في مسار نزولي
- معدلات النمو الإيجابية تضمنت أنشطة المطاعم والفنادق وقناة السويس والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الاجتماعية والزراعة
- نشاط الزراعة حقق معدلات نمو إيجابية نظرًا للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات
- تزايد الإيرادات السياحية في ظل فاعلية برامج التنشيط السياحي وحملات الترويج والتوجه نحو تنويع المنتج السياحي والأسواق المستهدفة
- حظيت الخدمات المالية واللوجستية بتدفقات واسعة من الاستثمار الأجنبي المباشر
تابع مؤشرات الاقتصاد المصري
- بلغت إيرادات قناة السويس النسبة الأعلى في تاريخها بنهاية عام 2022 – 2023
- الاستثمارات الأجنبية زادت مع التوسع في الطروحات الحكومية
- تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة وزيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
- تعزيز التنمية الاقتصادية بالاستغلال الأمثل للبنية الأسياسية
- التوسع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر لجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة