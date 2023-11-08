أستاذ اقتصاد: توطين الصناعة مفتاح سري لكافة مشاكل الاقتصاد المصري

أكد د. محمود عنبر، استاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية تضع أولوية قصوى لتوطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة الصناعية، مشددًا على أن توطين الصناعة هي مفتاح حل كافة مشاكل الاقتصاد المصري.

توطين الصناعة في مصر.. خبير يعدد المزايا

ونوه “عنبر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، بان فكرة توطين الصناعة يكون باستثمارات خاصة أو عامة ورفع القيمة المضاعفة للمنتج المصري كي يكون قادر على المنافسة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المصري والأسواق العالمية الكبرى، مشددًا على أن توطين الصناعة هي مفتاح سري لحل كافة المشاكل الذي يعاني منه الاقتصاد المصري جراء التداعيات الاقتصادية العالمية، شأنها شأن الكثير من دول العالم.

واوضح أن الدولة المصرية لديها مناخ جاذب للعملية الاستثمارية وفقًا للتقارير الأخيرة، حيث إن هناك معدل نمو كبير في تدفق الاستثمارات في عام 2022 بالنظر إلى عام 2021، مشددًا على أن توطين الصناعة أحد الأسباب التي تؤدي إلى اكتفاء ذاتي وزيادة المعروض من امنتجات والسلع وأحد الأسباب التي من الممكن أن تعالج مشكلة التضخم.

وأشار إلى أن فكرة توطين الصناعة واحد من اهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الانتاج الكلي للدولة وله مردود اقتصادي كبير ويؤثر على كافة المتغيرات الاقتصادية، مشددًا على أن توطين الصناعة باب لخفض الاسعار ومعالجة مشكلة التضخم، مؤكدًا أن يؤدي إلى تقليل فاتورة الواردت وزيادة احتياطي النقدي داخل البنك المركزي وسعر صرف العملة.

وتابع: "توطين الصناعة واحد من الأسباب التي تعالج مشكلة الديون"، إذ أنه حينما ينقص سلعة استراتيجية في الأسواق تلجئ الدول للاقتراض لكفاية هذه السلع، وبتوطين الصناعة وزيادة المعروض من السلع في الأسواق سنصل إلى لكافة المشكلات الاقتصادية.

وزير النقل: توطين الصناعة حياة أو موت

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ان ملف توطين الصناعة موضوع حياة أو موت ولا تراجع عنه، واشار الي ان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتضن أول مصنع حقيقي لصناعات السكك الحديدية بالمشاركه مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي ممثل للدولة.

وجاء ذلك خلال جلسة توطين صناعة وسائل النقل في مصر، والذي يديرها أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز انترناشيونال، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

واكد أن مصر قادمه وبقوة في صناعات النقل وتوطينها، وأشار الي ان توجيهات الرئيس السيسي واضحه في ملف التوطين، واننا اعلنا ان مصر لن تستورد اوتوبيسات من الخارج ونصنعها دخل مصر بشركات وطنية بتعاون مع شركات عالمية، والمرحلة الحالية ان مصر لن تتعاقد او تستورد عربات جديدة للسكة الحديد من الخارج وسيتم تصنيعها محلياً.