جمعة والشيخ يتفقدان الاختبارات الشفهية للمتقدمين لوظائف الخطباء والأئمة بالأوقاف

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لجان الاختبارات الشفهية (المقابلات) للمتقدمين لوظيفة (١٠٠٠) إمام وخطيب بالأوقاف دفعة العام الثاني، وذلك للاطلاع على أعمال سير الامتحانات، اليوم الأحد ٣١ ديسمبر 2023م، بمركز الإدارة العامة بالعجوزة، وذلك بحضور مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب، وعدد من قيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

خلال الجولة وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر للدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللجهاز، على جهوده في تنظيم المسابقة وتجهيز الاختبارات حتى خرجت في صورة مشرفة، مؤكدًا أن أسئلة الامتحانات وضعت بدقة وعناية فائقة على أيدي متخصصين من أساتذة الجامعات، وأن الاختبارات تتم بنزاهة وشفافية واضحة، مضيفًا أن الهدف من الاختبارات هو اختيار أفضل الكفاءات العلمية، حيث إن الدعوة تتطلب التميز العلمي والثقافي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أكد وزير الأوقاف أن منظومة الامتحانات المركزية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أفضل نظم الامتحانات، إن لم تكن من أفضلها على الإطلاق، سواء في الامتحان الإلكتروني غير القابل للغش، ويمتاز بتكافؤ الامتحانات من حيث الأسئلة ومستوياتها ونسبها من الصعوبة واليسر والتنوع سواء أكانت أسئلة شرعية أم لغوية أم سلوكية أو بالمقابلات الشفهية التي تتم أمام لجنة موحدة تضمن العدالة بين الجميع.. مشددًا أن الامتحانات سواء شفهية أم تحريرية تتم في غاية من الدقة والشفافية على أيدي أساتذة متخصصين، كما تم ذلك في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، حيث تمت الأسئلة إلكترونيًّا، وقيمت لجنة التحكيم المتسابقين إلكترونيًّا أيضًا، لتتم عملية إجراء المسابقة إلكترونية بنسبة مائة بالمائة.

وأعلن وزير الأوقاف أنه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيتم الإعلان نهاية شهر يناير المقبل عن مسابقة لشغل ١٠٠٠ وظيفة إمام وخطيب و1000 وظيفة عامل بالوزارة للعام الثالث، مع رفع سن التقدم حتى ٤٠ عامًا، والسماح للحاصلين على تقدير مقبول بالتقدم لخوض المسابقة، وذلك خلاف المسابقتين الماضيتين، التي كانت تشترط في المتقدمين الحصول على تقدير جيد كحد أدنى، و٣٥ عامًا كحد أقصى لعمر المتقدم.

من جانبه أوضح الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز يحرص على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف العامة بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيله للمساهمة في رفع كفاءة العمل المقدمة من الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، وتحقيق المحور الخامس من خطة الإصلاح الإداري للدولة والمتعلق بتحسين الخدمات العامة، مشيراً في هذا الصدد إلى حوكمة منظومة المسابقات بالجهاز وتقليل تواجد العنصر البشري إلى أقل قدر ممكن، حيث يقوم المتقدم بالتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية، وتعد البوابة هي الآلية الوحيدة للتواصل بين المتقدم والجهاز.