الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي يكشف عن تفاصيل عملية عسكرية في خان يونس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

كشفت الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن أن قوات المظليين بدأت هذا الأسبوع عملياتها في منطقة خان يونس، بعد شهرين من المعارك في شمال قطاع غزة.

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وأفادت شبكة نيوز، عن بيان للجيش الإسرائيلي: "بدأت قوات المظليين عملياتها هذا الأسبوع في منطقة خان يونس، بعد شهرين من المعارك الكبيرة شمالي قطاع غزة، وانضمت إلى قوات الفرقة 98 التي تقاتل جنوب القطاع".

وأضاف: "عند دخول المنطقة، بدأ الفريق القتالي هجوما على عدد من البنى التحتية، بما في ذلك نقاط المراقبة والمواقع المضادة للدبابات ومستودعات الأسلحة التابعة لحماس".

وتابع: "إلى ذلك، قضى المقاتلون على المقاتلين في مواجهات قصيرة المدى، وقامت فرق القناصة التابعة للواء بالتعرف على عناصر حماس والقضاء عليهم بدقة، كما يعمل المقاتلون بشكل مستمر على تحديد مواقع فتحات الأنفاق والخطوط تحت الأرض في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن قوات المظليين تعرفت على عدد من عناصر حماس، الذين يحملون صواريخ "آر بي جي"، وأطلقت عليهم النار

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