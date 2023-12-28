الجيش الإسرائيلي يعترف بفشله ويكشف مقتل ٣ جنود بنيران صديقة

أصدر الجيش الإسرائيلي، بيان تناول تصريحات حول آخر التطورات لعملياتهم فى قطاع غزة، وفي السطور التالية نتناول أبرز ما جاء من تصريحات.

تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي:

- نأسف لمقتل 3 من جنودنا بنيران قواتنا وقد استخلصنا العبر وأمرنا الجنود باحترام قواعد الاشتباك

- هناك أمور كثيرة صعبة حدثت في هذه الحرب وسنحقق فيها وبخاصة مقتل جنودنا الأسرى بنيران قواتنا

- ينشر نتائج التحقيق في مقتل 3 من جنوده الأسرى في غزة بنيران قواته



مقتل الجنود الثلاثة بغزة حادث خطير وله عواقب وخيمة للغاية



- فشل جيش الدفاع الإسرائيلي في مهمة إنقاذ المختطفين في هذا الحادث

- تشعر قيادة الجيش بالمسؤولية عن مقتل جنودنا الأسرى خلال محاولة فاشلة لتحريرهم