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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي يعترف بفشله ويكشف مقتل ٣ جنود بنيران صديقة

نتنياهو
نتنياهو

أصدر الجيش الإسرائيلي، بيان تناول تصريحات حول آخر التطورات لعملياتهم فى قطاع غزة، وفي السطور التالية نتناول أبرز ما جاء من تصريحات.

تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي:

- نأسف لمقتل 3 من جنودنا بنيران قواتنا وقد استخلصنا العبر وأمرنا الجنود باحترام قواعد الاشتباك

- هناك أمور كثيرة صعبة حدثت في هذه الحرب وسنحقق فيها وبخاصة مقتل جنودنا الأسرى بنيران قواتنا

- ينشر نتائج التحقيق في مقتل 3 من جنوده الأسرى في غزة بنيران قواته
 

مقتل الجنود الثلاثة بغزة حادث خطير وله عواقب وخيمة للغاية
 

- فشل جيش الدفاع الإسرائيلي في مهمة إنقاذ المختطفين في هذا الحادث

- تشعر قيادة الجيش بالمسؤولية عن مقتل جنودنا الأسرى خلال محاولة فاشلة لتحريرهم

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