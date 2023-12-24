نتنياهو مهاجمًا التقارير الأمريكية.. الجيش الإسرائيلي يتحرك وفق حساباته الخاصة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التقارير الأخيرة، التي تفيد بأن الولايات المتحدة أقنعت إسرائيل بعدم توسيع عملياتها العسكرية، مشددًا على أن الجيش يتحرك وفقًا للحسابات الإسرائيلية.

قال نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، "إسرائيل دولة ذات سيادة، قراراتنا العسكرية تُبنى وفقًا لحساباتنا الخاصة".

بايدن يحذر نتنياهو:

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أمس السبت، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف ضربة استباقية ضد حزب الله في لبنان بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكشفت الصحيفة في تقريرها، أن بايدن حذر نتنياهو من أن "مثل هذا الهجوم قد يثير حربًا إقليمية أوسع".

وقالت "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الأميركي حث رئيس الوزراء الإسرائيلي على وقف الضربة الاستباقية ضد حزب الله، التي كانت إسرائيل تخطط لها بعد أيام من الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس.

وقال مسؤولون إن لدى إسرائيل معلومات استخباراتية، اعتبرتها الولايات المتحدة غير موثوقة، تفيد بأن قوات حزب الله كانت تستعد لعبور الحدود نحو إسرائيل "كجزء من هجوم متعدد الجوانب".

ودفع ذلك بعض المسؤولين الإسرائيليين، الأكثر تشددًا، "إلى حافة الهاوية"، وفق تعبير "وول ستريت جورنال".

لقاءات بايدن ونتنياهو:

في أكتوبر الماضي، التقى بايدن نتنياهو، وسط محاولات الحكومتين تقديم "جبهة موحدة قوية علنًا"، في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس.

وفي سياق ذي صلة، أعتبر قائد أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، أن قواته "لا يزال أمامها الكثير لفعله في قطاع غزة".

وأدلى هيلفي بتصريحات أثناء إجرائه تقييمًا لوضع قواته في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، السبت.

وفي تقييمه لأداء القوات المقاتلة من الفرقة 98 ولواء "غيفعاتي"، قال هيلفي إن "الوضع في خانيونس مبهر"، لكنه أكد "ما زال أمامنا الكثير من العمل للقيام به" في غزة.

قتلى الجيش الإسرائيلي:

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، أنّ عدد قتلاه في قطاع غزة منذ بدء الحرب بلغ 152 عسكريًا إثر مقتل تسعة عسكريين أمس السبت، في واحدة من أفدح الخسائر اليومية التي يتكبّدها منذ بدأ هجومه البرّي على القطاع الفلسطيني.

وقال الجيش في بيان إنّ تسعة من عسكرييه قتلوا السبت في معارك بقطاع غزة، وهذه الحصيلة اليومية هي الأكبر منذ بدء الهجوم البرّي على القطاع في 27 أكتوبر.