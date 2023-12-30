"الأسيوطي" مستشاراً قانونياً للجنة الأولمبية المصرية

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، اختيار المستشار محمد الأسيوطي، مستشاراً للقضايا المحلية والشئون القانونية متطوعاً.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم، بمقر اللجنة، والذي اتخذت خلاله عدداً من القرارات المهمة بالأغلبية المطلقة، في ظل حالة التناسق والتناغم التام التي تغلب على جميع أعضاء مجلس الإدارة، والرغبة الكاملة في العمل والسعي لتحقيق أهداف الرياضة المصرية.

المستشار محمد الأسيوطي

ويمتلك "الأسيوطي"، خبرة قانونية واسعة، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة نادي التجمع هايتس.