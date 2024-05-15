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مسيرات في المغرب والولايات المتحدة وإسبانيا تطالب بوقف حرب الإبادة في غزة
الأربعاء 15 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسيرات في المغرب والولايات المتحدة وإسبانيا تطالب بوقف حرب الإبادة في غزة

مسيرات
مسيرات

طالب عشرات المغاربة، الليلة، دول العالم والأمم المتحدة بمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من اجتياح رفح، وفتح المعابر بقطاع غزة.

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وزير الخارجية البريطاني ينتقد الهجمات الإسرائيلية المتطرفة على المساعدات المتجهة إلى غزة

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مصدر مسؤول: على إسرائيل تحمل مسؤوليتها كسلطة احتلال تجاه مواطني قطاع غزة

جاء ذلك خلال وقفة نظمت بمدينة الرباط للتنديد بحرب الإبادة التي تنفذها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني.

كما طالب المشاركون بالوقفة بضرورة "إرسال المساعدات للقطاع بالنظر إلى الوضع الإنساني والاجتماعي الصعب".

وتشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، بشكل شبه يومي وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف عدوان الاحتلال على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.
كما شهدت شوارع نيويورك والعاصمة الإسبانية مدريد مسيرات مشابهة، ندد المشاركون فيها باستمرار حرب الإبادة ضد شعبنا، وطالبوا بفتح المعابر بشكل فوري وتكثيف إدخال المساعدات لإنقاذ مئات آلاف الفلسطينيين من خطر المجاعة.
وانتشر عناصر الشرطة الأميركية في مدينة نيويورك في محاولة لمنع المتظاهرين من تنظيم مسيرتهم التضامنية مع فلسطين.

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