الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء لضبط أسعار السلع بالأسواق

نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،بشان السلع الاستراتيجية وضبط الاسعار بالسوق

نص القرار رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣ فى مادتة الاولى على انة تعتبر السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق المادة ٨ من قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ،ويحظر حبسـها عن التداول سواء من خلال إخفائها ، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى

ويلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة من هذه المادة لغيرالاستعمال للشخصى من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة فورا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنً لديهم من هذة السلع ،على ان يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية

ونصت المادة الثانيةمن القرار على ان يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (٧١) من قانون حماية المستهلك المشار إليه .

ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار ف فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،

ويستمر العمل بأحكامه لمدة ستة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥ھ الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣