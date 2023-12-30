السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل شيفيلد يونايتد أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

شيفيلد
شيفيلد

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه السماوي لمواجهة شيفيلد يونايتد، والتي تجمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

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جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد الليلة

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مانشستر سيتي "المونديالي" يواجه شيفيلد يونايتد الليلة بحثًا عن الوصافة



وتبدأ مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة السابعة بتوقيت الإمارات.
 

تشكيل شيفيلد يونايتد لمباراة مانشستر سيتي:


في حراسة المرمى: فوديرينجام.
في خط الدفاع: بوجلي – بالدوك – تراستي – روبنسون.
في خط الوسط: توماس – نوروود – سوزا.
في خط الهجوم: سليماني – أوسولا – بروكس.


تشكيل مانشستر سيتي لمباراة شيفيلد يونايتد:
 

في حراسة المرمى: إيدرسون.
في خط الدفاع: والكر – أكانجي – أكي – جفارديول.
في خط الوسط: كوفاسيتش – رودري.
في خط الهجوم: بيرناردو – فودين – جريليش – ألفاريز.

 

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