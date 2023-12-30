جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:-

الحارس: إيدرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – ناثان أكي – يوشكو جفارديول.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – رودري.

أمامهما: برناردو سيلفا – فيل فودين – جاك جريليش.

الهجوم: خوليان ألفاريز.

يخوض فريق مانشستر سيتي لقاء اليوم أمام شيفيلد ، بحثًا عن مطاردة ليفربول على الصدارة، والقفز إلى المركز الثاني في الترتيب على حساب أرسنال الذي تعرض للخسارة أمام وست هام يونايتد بهدفين دون رد، مساء الخميس.

حيث يتصدر ليفربول جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، وبفارق نقطتين عن آرسنال الذي يحتل المركز الثاني، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد



من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد اليوم السبت، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.