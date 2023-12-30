تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد الليلة

يلتقي فريق مانشستر سيتي مساء اليوم السبت، مع فريق شيفيلد يونايتد في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ملعب الاتحاد معقل السيتي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام شيفيلد يونايتد

حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع: جفارديول – مانويل أكانجي – ناثان أكي – كايل والكر

خط الوسط: كوفاسيتش – رودري – جون ستونز.

خط الهجوم: جاك جيريليتش – جوليان ألفاريز – برناردو سيلفا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد اليوم السبت، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد

من المقرر أن تذاع مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1.