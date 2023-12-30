ننشر أسماء الفائزين فى انتخابات نادي القضاة بأسيوط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة بأسيوط، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد محمود عبدالرحمن رئيس محكمة الاستئناف بـ أسيوط والمستشار أيمن الجبالى رئيس الاستئناف والمستشار أيمن أبوسداح نائب رئيس الاستئناف فوز المستشار عمر غانم بمقعد رئيس نادى قضاة أسيوط بـ ٢٧٦صوتا.

وفاز على مقاعد المستشارين كل من المستشار أحمد عيسى كدوانى، والمستشار أحمد عبدالراضى، والمستشار هشام قرشي، والمستشار محمود طايع.

وعلى مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة جاء المستشار طاهر أبوزيد والمستشار أحمد مراد والمستشار محمد عكاشة والمستشار عصام عزوز.

وحسم مقعد النيابة العامة بالتزكية بفوز المستشار حاتم محمد سيد رئيس النيابة، والمستشار عمر الخشاب المحامى العام، والمستشار هيثم عرفان رئيس النيابة، والمستشار كريم مسك، وكيل النائب العام.

جدير بالذكر أن انتخابات التجديد الكلى لنادي قضاة أسيوط جرت اليوم وتنافس فيها ٣ مرشحين على مقعد رئيس مجلس ادارة النادى و١٢ مرشحا على مقعد الأعضاء ومن لهم حق التصويت ١١٢١ مستشارا وقاضيا بالجمعية العمومية