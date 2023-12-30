راشد: هيئة النظافة والمنيرة الغربية وأطفيح حصلوا علي المراكز الأولى في إنجاز الشكاوى

محافظ الجيزة: استجابة فورية لـ ٩٧% من شكاوى المواطنين

أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وسرعة تعاملها مع شكاوى واستغاثات المواطنين التي يتم رصدها، وتنفيذها لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى، وما تقوم به المنظومة من تنسيق كامل مع جميع الجهات الحكومية.

وفي هذا السياق، أعلن اللواء أحمد راشد، أن محافظة الجيزة تمكنت من إنجاز ٩٧% من الشكاوى الواردة من مواطني الجيزة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها.

وأكد محافظ الجيزة أن الشكاوى المتبقية التي لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جاري تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أنه تم تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط كحد أقصى بدلا من 21 يومًا للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.

واشار راشد ان المحافظة قد تلقت ٢٢١٤ شكوي خلال الشهر الماضي وقد تم الاستجابه للشكاوي وانجازها بنسبه تتعدي ٩٧% مشيراً ان هيئة النظافة والتجميل حافظت علي معدل انجازها للشكاوي حيث جاءت في المركز الاول بنسبه استجابة ١٠٠ % وفيما يخص الأحياء والمراكز فقد جاء حي المنيرة الغربية ومركز ومدينة أطفيح في المراكز الأولي بأعلي معدل إنجاز بنسبه ١٠٠ % .

كما أوضح محافظ الجيزة ان حي العجوزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية حققو اعلي معدلات انجاز للمعاملات الخاصه بالسادة المواطنين بالمراكز التكنولوجية وذلك خلال الشهر الماضي .

وأوضح محافظ الجيزة، أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين وخاصة في الرد على الشكاوى حيث يتم تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فوراً.

وأكد المحافظ، أن هناك متابعة يومية لشكاوي المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً في حلها مع الأهتمام البالغ بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكني بالمراكز والقري.