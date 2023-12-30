بلوجرز خلف الأسوار في 2023.. والسبب الأفعال المُخلة

جنون السوشيال ميديا، ذلك العالم الافتراضي الذي سلب الكثيرين القدرة على السيطرة على عقولهم، ودفعهم للإتجار بحياتهم وأنفسهم بهدف الحصول على أكبر عدد من المشاهدات وجمع الأموال، لتظهر شغلانة جديدة وتنتشر وهي "البلوجر" أو "الإنفلونسر".

ونتيجة ذلك الهوس والجنون، وقع العديد من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة القانون بتهم مختلفة ومتعددة ومنافية للآداب والأخلاق، وحُكم على الكثير منهم بالحبس والغرامة على ما ارتكبوه من جرائم تُضر بالمجتمع.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، وقائع لـ"بلوجرز" خلف الأسوار خلال عام 2023.

حبس البلوجر هبة السيد 7 سنوات

قررت المحكمة، السجن المشدد للبلوجر هبة السيد الشهير بـ"أم زياد وهبة"، لمدة 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، فضلًا عن إلزامها بالمصاريف الجنائية على ذمة قضية الإتجار بالبشر، وذلك بعد نشرها فيديو يجمع ابنها وابنتها في علاقة محرمة ووضع مخل، إذ استغلت الأم أطفالها لتحقيق المشاهدات وكسب المال.

حبس البلوجر سلمى الشيمي سنتين

حكمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، على البلوجر سلمى الشيمي، بالسجن المشدد لمدة عامين وغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة التعدي على القيم الأسرية ونشر فيديوهات وصور خادشة للحياء، إذ نشرت مقاطع فيديو تدعو للفسق والفجور.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها البلوجر سلمى الشيمي تحت طائلة القانون، ولكنها تم القبض عليها من قبل بسبب جلسة تصوير أجرتها في سقارة، واشتهرت وقتها بـ"سيشن سقارة".

تجديد حبس البلوجر كروان مشاكل

وقع البلوجر كروان مشاكل، في قبضة القانون، وذلك بعد نشر فيديوهات منافية للآداب مع "إنجي حمادة"، لذا تم القبض عليه وأمرت محكمة التجمع الخامس بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك بعد قرار محكمة جنح الاقتصادية بحبسه شهرين بتهمة سب مهامي وتهديده بالخطف.

حبس البلوجر هدير عاطف

وقعت البلوجر هدير عاطف، في قبضة القانون، إذ تم القبض عليها بتهمة النصب والاحتيال وجمع أموال من عملاء بعد خداعهم بامتلاك مجموعة شركات، وادعاء أنهم سيستثمرون أموالهم مقابل أرباح.

حبس البلوجر آية إيهاب

وقعت البلوجر آية إيهاب، في قبضة الأمن، إذ تم إلقاء القبض عليها داخل شقة مع صديقها في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وبحوزتها 860 طربة حشيش، ومبلغ 9 مليون جنيه

وأكدت التحريات، أن البلوجر وصديقها يتخدان الشقة وكرًا للإتجار في المواد المخدرة.