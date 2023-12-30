حملات مكثفة لمكافحة ناقلات ومسببات الأمراض بالمنيا

تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، تواصل الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة ، جهودها في تكثيف أعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض.

وذلك ضمن خطة المديرية في الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء على مسببات وناقلات الأمراض، من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن إدارة مكافحة ناقلات الأمراض وأقسامها بالإدارات الصحية قامت بتكثيف أعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض على مدار شهر نوفمبر الماضي، حيث تم مكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض بمساحة 7050كيلو متر 2، بإستخدام أجهزة الضباب ومواتير الرش والرشاشات الظهرية، بالإضافة ، إلى مكافحة القوارض بمساحة 2570 كيلومتر 2 ، وتعفير مساحة 1150 كم2 لمكافحة الحشرات ، بإستخدام المبيدات المخصصة للمكافحة.

وأوضحت الدكتورة رندا خيري، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم رش مساحة 371 ألف متر مربع من المياه ، لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا، وتم فحص 914 عينة دم عشوائية، بالإضافة ، إلى فحص 5436 مجرى مائيا بأطوال 7549 كيلو متر ، لمكافحة القواقع المسببة لمرض البلهارسيا ، وعمل علاج ميكانيكي لـ 25 مجرى مائيا بطول 100.5 كيلومتر ، وعلاج بالمبيد لعدد 4 مجاري مائية بأطوال 10 كيلو متر .

وأضافت ، أنه تم فحص 41940 عينة بالعيادات الخارجية ، و 34086 عينة ضمن أعمال المسح الميداني لنسبة 10% من سكان الريف ، وذلك في إطار مكافحة البلهارسيا ، و فحص 35901 عينة طفيليات معوية، بالإضافة ، إلى فحص 2611 حالة طفيليات معوية بعد العلاج ، مشيرة ، إلى علاج 3999 حالة طفيليات معوية ، و10 حالات بلهارسيا، إلى جانب تنفيذ 143 زيارة إشرافية ومرور ، لمتابعة سير العمل بأقسام المتوطنة بجميع إدارات المنيا الصحية، وتنظيم تدريبات عملية شملت ، ( مكافحة البلهارسيا والفحص المعملي ، مكافحة الملاريا و مكافحة القواقع ).