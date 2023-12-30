السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الجيش السوداني يقصف مواقع لميليشيا الدعم في ودمدني

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن الجيش السوداني قصف مواقع تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع في ودمدني.

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ودمدني ملاذًا آمنًا للمدنيين النازحين 

وكانت ودمدني ملاذًا آمنًا للمدنيين النازحين ومركزًا مهمًا لجهود الإغاثة الإنسانية الدولية، إلا أن تمرد وأعمال العنف من قبل الدعم السريع هدد بإصابات جماعية بين المدنيين، وتعطيل كبير لجهود المساعدة الإنسانية.

الدعم السريع

وتسبب الدعم السريع بالفعل في عمليات نزوح واسعة النطاق للمدنيين المستضعفين من ولاية الجزيرة، والعديد منهم ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، وإغلاق الأسواق في ودمدني التي يعتمد عليها الكثير من الناس.

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